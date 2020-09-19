  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:26:32 -
Sivasspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! İki büyük zam geliyor

Bu geceden itibaren benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına ise 25 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu
Dünya

Dünya ajansları bölgede yaşananları canlı olarak aktarıyor! Yunanistan'ı kasırga vurdu

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'da gündem bugün itibariyle yerle bir oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı