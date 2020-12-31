Sivasspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahadaki çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.