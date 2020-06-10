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Spor

Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:35:48 -
Sivasspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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