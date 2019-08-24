Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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