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Spor

Sivasspor çalışmalarını sürdürdü

Kkorona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:09:48 -
Sivasspor çalışmalarını sürdürdü

Kkorona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalarını sürdürüyor.


Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, bir günlük izin ardından bugün yeniden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda yer alan sporcular, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı. İkinci grupta yer alan futbolcular ise akşam saatlerinde çalışmasını gerçekleştirecek.


İdmanlar, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

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