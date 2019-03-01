0553 313 94 23

Sivasspor, Bursaspor deplasmanında

01 Mart 2019 Cuma 13:53
Sivasspor, Bursaspor deplasmanında


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Ligde son iki maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2 ve sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Bursaspor karşısında çıkış arayacak.

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak puan cetvelinde 8. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira'nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr, David Braz ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı antrenmanla tamamlayan Sivas temsilcisi, Bursa'ya hareket edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:53
  1. Bursaspor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan S-500 açıklaması! Tarih verildi
    1. Rusya'dan S-500 açıklaması! Tarih..
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    4. Öğrenciler, bağımlılığa karşı..
    5. Halıcılar Suudi Arabistan Pazarını..
    6. AK Parti'nin Ardahan mitingi
    7. Leylekler Tepesi’nde Çevre Koruma ve..
    8. Şehzadeler’de Cumhur İttifakı vizyona..
    9. Almanya’da tramvay ile kamyon..
    10. Muğla boşanma hızında Türkiye’de 2’nci
    11. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    12. En fazla kaybettiren BES fonları
    13. Kulübe gelen haczi hamalların vicdanı..
    14. Galatasaray'da Büyükşehir Belediye..
    15. İstanbul Havalimanı "Bana Sor" projesi
    16. En fazla kazandıran BES fonları
    17. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    18. Bakan Soylu, Eğil ilçesini ziyaret etti
    19. BES fonu istatistikleri
    20. Almanya'da iş gücü açığında “baby..
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!
    İşte Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge!