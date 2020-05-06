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Spor

Sivasspor antrenmanlara başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren DG Sivassporlu futbolcular, 18 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:59:28 -
Sivasspor antrenmanlara başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren DG Sivassporlu futbolcular, 18 Mayıs Pazartesi günü saha çalışmalarına başlayacak.


Süper Lig’de geride kalan 26 haftayı 4. sırada tamamlayan ve korona virüs salgınından dolayı liglere verilen aradan ötürü kalan maçlarını oynayamayan DG Sivasspor, antrenmanlarına start verecek.


Liglerin 12 Haziran’da başlama kararının ardından kırmızı-beyazlı kulübün yönetim kurulu ve teknik heyeti, gerçekleştirdiği görüşme neticesinde antrenmanların başlamasına karar verdi. 12 Haziran’da oynanması açıklanan ligin kalan tarafı için Sivasspor Kulübü, 18 Mayıs’ta tesislerde bir araya gelecek.


Kulüpten alınan bilgiye göre, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak. Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. İdmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

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