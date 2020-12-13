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Spor Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:42:19 -
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yardımcı antrenör Bülent Albayrak yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanı Ziya Erdal ile yardımcı antrenör Servet Çetin de idmanda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Halis Özkahya görev yapacak.

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