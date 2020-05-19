  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Spor

Sivaslı sporcular "19 Mayıs"ı evlerinde kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:05:54 -
Sivaslı sporcular "19 Mayıs"ı evlerinde kutladı

SİVAS (AA) - (AA) - Sivas'ta wushu sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve "Ülkemizi ve şehrimizi ulusal, uluslararası birçok müsabakada başarıyla temsil eden Sivas'ın gururu, geleceğin umudu gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun." ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan videoda, sporcuların evlerinde spor yaptığı görüntüleri yer aldı.

Videoda wushuda Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajı verdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede ilgi gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı