Sivaslı hafızlardan gururlandıran başarı!

Sivas, 2025 yılı Hafızlık Kur’an Kursları arası yarışmalarda gösterdiği başarılarla adından söz ettirdi. Dereceye giren öğrenciler için Sivas Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine İl Müftüsü Hasan Limon, Müftü Yardımcıları Mehmet Koç, Behçet Koçak ve Nurcan Solak, şube müdürleri, Eğitim Hizmetleri Birimi personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışmalarda Kur’an-ı Kerim Yüzüne Okuma Türkiye Finalinde Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencisi İsmail Aydın Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarı elde etti. Aynı kurstan Mehmet Demirtaş, Hafızlık Yarışması Türkiye 4’üncülüğü derecesiyle Sivaslıları gururlandırdı.

Kız öğrenciler arasında yapılan yarışmalarda ise Abdulvehhabi Gazi Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencilerinden Fatma Tüz Zehra Doğan, Hafızlık Yarışması Türkiye 4’üncüsü Yağmur Köse ise Kur’an-ı Kerim Yüzüne Okuma Yarışması Bölge 4’üncüsü oldu.

Programda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, yarışmalarda dereceye giren ve katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ederek, "Öncelikle sizi yetiştiren hocalarınıza ve desteklerinden dolayı ailelerinize teşekkür ediyor, sizleri cân-ı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Tören, dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.