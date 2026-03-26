SMS'te link devri kapanıyor: İzinsiz arama ve sahte mesajlara büyük darbe
SMS’te link devri kapanıyor: İzinsiz arama ve sahte mesajlara büyük darbe

SMS'te link devri kapanıyor: İzinsiz arama ve sahte mesajlara büyük darbe

1 Nisan’dan itibaren devreye girecek yeni düzenlemeyle, dolandırıcılıkta sık kullanılan linkli SMS’ler engellenirken yurt dışı kaynaklı mesajlar filtrelenecek, izinsiz aramalar durdurulacak ve elektronik imza kullanımı zorunlu olacak.

Cep telefonlarına link ekli mesaj gönderme dönemi 1 Nisan itibarıyla sona eriyor.

SMS’TE LİNK DEVRİ KAPANIYOR

Bu tarihten itibaren iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amacıyla GSM operatörlerinin vatandaşlara link içeren SMS'leri iletmesi yasaklanıyor.

BTK ADIM ATTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "İşletmeciler veya adına işlem yapanlar tarafından gerçekleştirilen istenmeyen aramaların önlenmesine yönelik tedbirleri" hayata geçiriyor.

BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek söz konusu kararıyla, iletişim kanalları kullanılarak milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, aramalar veya gönderilen mesajlar yoluyla kişileri korku ve paniğe sevk eden, dolandırmaya yönelik ya da bahis ve kumar amacıyla kurulan iletişimin engellenmesi hedefleniyor.

ABONEYE İLETİLMEYECEK

Yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen uygulamadan kişiye SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.

ELEKTRONİK İMZA ŞARTI

Ayrıca SMS ve MMS gönderimine imkân tanıyan kullanıcı ara yüzlerinin giriş ekranlarında, göndericinin veya mesaj göndermeye yetkili kişinin güvenli elektronik imza ile giriş yapması zorunlu olacak.

KARAR 1 NİSAN 2026 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Nisan'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.

Bu dolandırıcılık yönteminde yeni piyasaya giren bazı internet servis sağlayıcıları, anlaştıkları bir çağrı merkezine kendilerine operatör kazandırma karşılığında ücret veriyordu.

Merdiven altı faaliyet gösteren çağrı merkezleri ise farklı operatörlerin internet abonelerini arayarak, taahhütleri devam etmesine rağmen "Taahhüdünüz sona erdi, yeni bir anlaşma yapmazsanız yüksek faturalarla karşılaşacaksınız" gibi asılsız ifadelerle vatandaşları yanıltıyordu.

Kurulun kararıyla, tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla, operatörlerin başka firmalara ait müşterileri araması tamamen yasaklandı.

