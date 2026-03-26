Gidecek mi kalacak mı? Jose Mourinho'nun geleceği belli oldu
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, önümüzdeki sezon için teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı aldı.
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, önümüzdeki sezon için teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı aldı.
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'deki görevinden ayrılarak Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği konusunda karara varıldı.
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, 2026-2027 sezonunda da yola Jose Mourinho ile devam etme kararı aldı.
Haberde Benfica Başkanı Rui Costa ve kulüp yönetiminin deneyimli çalıştırıcı ile sözleşmesinde yer alan özel maddeye rağmen çalışmak istediği ifade edildi.
Jose Mourinho'nun Benfica ile yaptığı sözleşmede her ne kadar iki tarafın da tazminatın sadece yarısını ödeyerek sözleşmeyi feshetmelerine izin veren bir madde olsa da her iki tarafın da önümüzdeki sezon için birlikte çalışma kararı aldığı bildirildi.
Jose Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Benfica, 27 haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde topladığı 65 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
