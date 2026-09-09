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Aktüel Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor
Aktüel

Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor

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Sivas'ın İşhanı köyündeki eski kilise 42 yıldır cami olarak kullanılıyor

Sivas merkezdeki köyde Ermeni cemaatinin kilise olarak kullandığı yapı 1984'te camiye dönüştürüldü; eski sunak bölümüne ayrı kapıdan ulaşılabiliyor.

Sivas merkeze bağlı İşhanı köyünde geçmişte Ermeni cemaatinin kilise olarak kullandığı yapı, 1984 yılında camiye dönüştürülerek Müslümanların ibadetine açıldı. Yaklaşık 42 yıldır köy camisi olarak kullanılan kubbeli yapı, geçirdiği değişikliklere rağmen eski kiliseden kalan mimari izleri günümüzde de taşıyor.

Dönüşüm sırasında eski ana giriş kapısı kapatıldı, farklı bir noktadan yeni bir giriş açıldı. İç mekân ibadete uygun şekilde düzenlenirken eski sunak bölümü tamamen ortadan kaldırılmadı; caminin ibadet alanına dahil edilmeyen bu bölüme ayrı bir kapıdan ulaşılabiliyor.

Minareye çıkılan bölümde de eski yapıya ait izler görülebiliyor. Bazı sütunlar deformasyona uğramış olsa da iyon tarzı sütun kaideleri varlığını sürdürüyor. Yapı, yıllar içinde yapılan değişikliklerle günümüzde büyük ölçüde cami görünümüne kavuştu.

Köyün adı 1877 kayıtlarında İşhan olarak geçiyor

İşhanı köyü Muhtarı Caner Öntaş, yapının geçmişine ilişkin bilgileri büyüklerinden öğrendiklerini anlattı. "Bizim yaşımız bunları görmeye yetmedi" diyen Öntaş, "Tarihi kayıtlara baktığımızda köyün adı 1877 yılında İşhan olarak geçiyor. 19. yüzyılda da Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bir yermiş" dedi.

Öntaş, anlatılan tarihe göre yapının 1984 yılında camiye dönüştürüldüğünü, minarenin de köyden Süleyman Polat'ın katkısıyla minare ustası Veli Yıldız tarafından yapıldığını aktardı. Muhtar, "Geçmişin izleri tamamen silinmiş değil. Hala bazı ibareler ve mimari unsurlar görülebiliyor" diye konuştu.

Köyde geçmişte iki kilise bulunduğunu ifade eden Öntaş, "Bunlardan biri yıkılmış, günümüze sadece burası ulaşmış" sözleriyle yapının o günden bu yana aktif cami olarak kullanıldığını söyledi.

"Duvarlarda Meryem Ana'nın resimleri vardı"

Köy sakinlerinden Halil Yıldız ise yapının eski haline ilişkin bildiklerini anlattı. Yıldız, buranın eskiden büyük bir kilise olduğunu, yaklaşık 600 yıllık bir kilise olduğunun söylendiğini aktardı. 1960'lı yıllarda köyde Ermeni ailelerin de yaşadığını belirten Yıldız, "Azınlıkta oldukları için kiliseyi kullanırlardı. Çocuklarını burada vaftiz ederlerdi" dedi.

Minareyi 1984 yılında babasının yaptığını söyleyen Yıldız, iç mekândaki değişimi şöyle anlattı: "Eskiden içerisi işlemeliydi. Duvarlarda Meryem Ana'nın resimleri vardı. Sonradan onları söktüler, kazıdılar ve içini tamamen boşalttılar."

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