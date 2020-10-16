  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sivas'ın ihracatı arttı
Ekonomi

Sivas'ın ihracatı arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:01:44 -
Sivas'ın ihracatı arttı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kentten eylülde yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 41 arttığını bildirdi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, İl Koordinasyon Kurulu, Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

Eken, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin bu yılın eylül ayı ihracatının, geçen yılın aynı döneme göre yüzde 41 arttığını ifade etti.

Bu artışta yeni fabrikaların faaliyete geçmesinin etkili olduğunu vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Geçen sene eylülde 6 milyon 938 bin dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı döneminde 9 milyon 790 bin dolara çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni yapılan fabrikalar ve istihdamda yaşanan artış, ihracatın artmasında en büyük etkendir. 1.OSB'de yerimiz kalmadı. Demirağ OSB'de ikinci yer tahsisini yaptık, 3-4 firmayla da görüşüyoruz. Yeni yatırımlar geliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı
Gündem

Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı

CHP'de Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurup kurmayacağı tartışılırken yeni bir bomba patladı. İddiaya göre CHP eski Genel Başkanı Deniz Ba..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay