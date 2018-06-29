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Sivas'ın 40 yıllık rüyası gerçek oluyor!

Sivas'ta 40 bin kişinin istihdam edileceği 2. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

29 Haziran 2018 Cuma 14:48
Sivas'ın 40 yıllık rüyası gerçek oluyor!

Sivas'a 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kovalı mevkine kurulacak olan 2'nci Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül, "2015 yılında imar planı onaylandı. Biz bunu 30-40 yıldır konuştuk ama fiilen yapılma aşaması son 3 yılda hızlandı. İmar planının tek başına onaylanması yetmiyor kamulaştırması normal süreci takip ettiğimizde 5 ile 15 arası sürme durumu oluyor" dedi.

"40 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Canpolat, "Kamulaştırma çözülemeyince de işe başlayamıyorsunuz. 2 yıllık bir süresi var. Ama bizim isteğimiz 2019'unun 4 Eylül'ünde bitmesi bunun nedeni Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü olması 100'üncü yılda 100 proje Sivas'ta önemli görülen 100 projenin çıkmasını arzuluyoruz. Burası tamamen dolduğunda doğrudan ve dolaylı 40 bin istihdam sağlayacak. 40 yıllık rüya 40 bin istihdam dedik. Sivas gelişecekse özel sektör eliyle gelişecek. Sivas'ta kamu yatırımı anlamında yapılacak her şey yapıldı" diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILACAK"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Sivas'ta birçok problem çözüldü. Bizim şuanda üzerinde durduğumuz hükümetimiz olarak, yerel yönetimlerimiz olarak şehrimizdeki üretimi arttırmak, şehrimizdeki istihdamı arttırmaktır. Bunun da artık kamu eliyle olmayacağını dile getiriyoruz, özel sektörle olacak. Özel sektörün önü açılacak. Yatırımı özel sektör yapacak. Üretimi özel sektör yapacak ve Sivas'ta üretilen ürünleri de Türkiye'ye ve dünyaya pazarlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:48
  1. Türkiye
  2. Sivas
  3. Aydın
  4. Organize Sanayi Bölgesi
  5. Hasan Can
  6. 2. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi

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