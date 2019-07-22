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Sivas’ı kim yönetiyor?

Sivas’ta yer alan İstiklal Caddesi isminin ‘Şehit Muhammed Mursi’ olarak değiştirilmesi üç-beş istemezükçünün ve sol medyanın girişimiyle engellendi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26
Sivas’ı kim yönetiyor?

 Haber Merkezi 

STK’lar ve kanaat önderleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Sivas’ta yer alan İstiklal Caddesi isminin ‘Şehit Muhammed Mursi’ olarak değiştirilmesi 3-5 istemezükçünün ve sol medyanın girişimiyle engellendi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar, Sivas Valisi Salih Ayhan’a takıldı. Kendilerini ‘Sivas Cumhuriyet Kadınları’ olarak tanımlayan eski Türkiye artıklarının yaygaraları sonucu Mursi kararı ile ilgili Kemalistlerin ekmeğine yağ süren veto kararı ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dava arkadaşı şehit Mursi’nin isminin bir caddede yaşatılmasına müsaade edilmedi.

Diyarbakır’da sahabenin ismi kaldırılmak istendiğinde sessiz kalındı

Terör partisi HDP’nin peygamberler şehri Diyarbakır’daki bir caddeye, sahabe isminin kaldırılıp, bir PKK’lı militanın isminin verilmesine solaklar, medyadaki uzantıları, bir avuç kemalist  sessiz kalırken, Diyarbakır valisi kimsenin baskısına uğramadan İslam karşıtı kararı veto etti. Sivas Valisi ise, sahabe isminin değiştirilmesine sessiz kalanların baskısı ile Mursi isminin bir caddeye verilmesine karşı çıktı. Sivas’ta sadece merkez mahallerinde 6 Atatürk Caddesi ve 4 İnönü Bulvarı bulunurken, Atatürk ve İnönü ismiyle yurtlar, kültür merkezleri, semt konakları ve sayısız okullar faaliyet gösteriyor. Atatürk ve İnönü isimlerine dokunulmadan, bir caddeye Mursi ismi verilmesi bile, kemalistleri zıplattı.

Vali mezhepçilere teslim

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Oda TV başta olmak üzere sol mezhepçi medyanın büyük bir hışımla üzerine çullandığı cadde ismi değişikliği önergesi, azınlığın çoğunluğa nasıl hükmettiğinin de kanıtı oldu. Tepki çeken kararla ilgili açıklama yapan Vali Ayhan, “Sivas merkez İstiklal Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir.” dedi. Cadde isminin değiştirilmesini engelleyen CHP zinhiyetinin, Sivas’ta halktan aldığı oy ile seçilmiş bir tane bile belediye meclis üyesi bile yokken aldırdığı karar Sivaslıların tepkilerine sebep oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26
  1. STK
  2. İstiklal Caddesi
  3. Şehit Muhammed Mursi
  4. Belediye Meclisi
  5. Sivas Valisi Salih Ayhan
  6. Sivas Cumhuriyet Kadınları
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Muhammed Mursi
  9. Terör partisi HDP
  10. PKK
  11. Diyarbakır valisi
  12. Sivas Valisi
  13. Atatürk
  14. İnönü
  15. Sözcü
  16. Cumhuriyet
  17. Birgün
  18. Oda TV
  19. CHP zinhiyeti

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