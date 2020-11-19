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Aktüel Sivas ve Kayseri'de kültür sanat
Aktüel

Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

Sivas Devlet Tiyatrosu "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası", Kayseri Devlet Tiyatrosu "Eyvah Nadir" ve "Otelde Cinayet" oyunlarını sahneleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:03:17 -
Sivas ve Kayseri'de kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta William Shakespeare'in klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunla seyircisinin karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün üstlendiği oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 21 Kasım Cumartesi günü ise saat 15.00'te sahnelenecek.

Oyunun biletleri "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

- Kayseri

Kayseri Devlet Tiyatrosu ise "Eyvah Nadir" ve "Otelde Cinayet" adlı oyunları sahneleyecek.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı, Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" oyununda Koray Karaca rol alıyor.

Oyun bugün saat 19.30'da Kayseri Devlet Tiyatro Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Sam Bobrıck ve Ron Clark'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Gökçe Yurtsal'ın yönettiği "Otelde Cinayet" ise 24-26 Kasım'da Kayseri Devlet Tiyatro Sahnesi'nde seyircisinin karşısına çıkacak.


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