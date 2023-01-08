Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, gayrimenkulünü kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı Geçici ve ek teminatlar Sivas Vakıf Katılım Bankasındaki TR780021000000300005800001 IBAN numaralı Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılacaktır. Girecekleri Bağımsız bölüm Emlak numaralarını tam olarak teminat makbuzlarına yazdırmaları şarttır. Geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sureti, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale saatinden 2(iki)saat önce Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 346 225 25 58 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

Adres: Paşabey Mahallesi, Arapşeyh Caddesi, No:37 SİVAS

Tel: 0 346 225 25 58) - (Faks: 0 346 221 70 91) – (www. vgm. gov. tr.)

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