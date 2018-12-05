Sivas TOKİ 762 konut başvuruları

TOKİ dar ve orta gelirli aileleri uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ Sivas konutlarının satışına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sivas’ta inşası devam eden 762 konut projemizde yer alan 136 konut, açık satış yöntemi ile satışa sunuldu. Başvurular 5 Aralık 2018 - 29 Mart 2019

TOKİ Sivas Yenimahalle 762 adet konut toplu konut uygulaması satış duyurusu ön bilgilendirmede şu açıklamalar yer aldı: “Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 96 ay vade,%15 peşinat bedeli için 108 ay vade,%25 peşinat bedeli için 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarakGayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.”

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