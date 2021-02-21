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Ekonomi Sivas Merkez’de 4+1 daire uygun fiyata icradan satılık
Ekonomi

Sivas Merkez’de 4+1 daire uygun fiyata icradan satılık

Sivas İcra Dairesi, net 147 m2 asansörlü 4+1 daireyi 380.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 14:02:00 -
Sivas Merkez’de 4+1 daire uygun fiyata icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kardeşler mah. Bağdat cad.Eğri köprü konakları B-3 blok No:51/E14 Merkez SİVAS adresinde bulunan net 147 m2 asansörlü 4+1 site içindeki taşınmaz 380 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı. Taşınmazın ilk satışı Gültepe Mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS adresinde : 27/04/2021 günü saat 11:00 - 11:05 arası gerçekleştirilecek. Taşınmaza, ilk satışta satılamaması halinde ikinci satışta yarı fiyatına sahip olunabilecek.

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