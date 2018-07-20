Sivas mazlumlarının sesine kulak verin

Alman makamlarının “Dosyada suç unsuru yoktur” diyerek serbest bıraktığı Sivas Mazlumu Murat Songur’a yönelik ölüm tehditlerinin her geçen gün arttığı, ailesinin ağır baskı altında yaşıyor. Terör örgütü DHKP-C ve PKK sempatizanlarının hedefinde yer alan Songur, kişisel bilgilerinin örgüt militanlarına ulaştırıldığını söyledi. 25 yıldır vatan hasretiyle yanıp tutuşan Murat Songur, Türkiye’nin baskısı yüzünden daha önce iki defa gözaltına alındığını, suçlamaları inceleyen Alman makamlarının ‘tutuklama veya iadeye yetecek kadar delil bulunmuyor’ diyerek hakkındaki kırmızı bülteni dahi kaldırdığını ifade etti.

Sivas davasında kendisi dahil 10 kişi hakkında kamu tanıklığı yapan dönemin Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Sami Ece hakkında akıl almaz açıklamalarda bulunan Songur, o dönem İslam’la uzaktan yakından ilişkisi olmadığını, Ece’yle kumar masasında kavga etmesi üzerine, kendisini Sivas davasının içinde bulduğunu söyledi.

‘Kumar borcunu ödemedi birbirimize girdik. Hakkımdaki şahitliği bu yüzdendi’ diye konuşan Songur, karşılaştığı güçlükler sonrası hidayete erdiğini vurguladı. Sivas olaylarının yaşandığı süreçte, Yayla Kıraathanesini işletiyorduk, bu Sami Ece de oraya gelirdi. Sivas’ta herkes bilirdi bizim orada kumar oynatıldığını, Sami Ece ile oradan ahbaptık daha sonra masada hep para kaybedince hasım olduk birbirimize” dedi.

KUMAR BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN KUMPAS KURDU

“Bana bugünün parasıyla 1000 Euro kadar borcu vardı; ödemek istemedi, emniyet müdürü olduğu için gücüne güveniyordu. Kavga ettik küfürleştik çekti gitti. Bir hafta sonra bu Sivas olayları gelişti ve sonrasında polisler gelip gözaltına aldı” diyen Songur, “Dönemin Sivas Emniyet Amiri Sami Ece’nin kumpasıyla 25 yıldır çile çekiyorum. Bana olan borcunu ödemeyince kavga etmiştik. Bir hafta sonra bütün gün dükkanda olmama rağmen polisler, beni olaylara karıştığım gerekçesiyle aldılar. Bana bu kumpası kuran Sami Ece mahkemede, beni ilk defa Sivas olaylarında gördüğünü anlatan uydurma şeyler söyledi. Tanık olarak gelen bir başka Şube Müdürü kumpasçının yalanını ortaya çıkardı ancak mahkeme yalancı şahitlik yapan Sami Ece’nin beyanlarını doğru kabul etti. Böyle bir yargılama olur mu? Bizler bu yüzden yeniden yargılanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARINI REDDETTİ ATATÜRKÇÜLÜĞE SIĞINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda suçlamaları reddederek, müştekilerin kendisine kumpas kurduklarını öne sürdü.

“Ayda 3 bin 500 TL gelirim olmakla başkaca bir gelirim yoktur. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir” diyen Oktar, “Küçük kızları eve alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum” dedi.

“ATATÜRKÇÜYÜM, MİLLİYETÇİYİM”

Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Buna aşırı bir abartı yapılmaktadır. Kız çocuklarının ailelerine 50’şer bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kız annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük, gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü, milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum.”