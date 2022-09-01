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Gündem Sivas- Malatya karayolunda feci kaza! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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Sivas- Malatya karayolunda feci kaza! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 01:43:00 - 2022-09-01 02:11:12
Sivas- Malatya karayolunda feci kaza! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 kişi yaşamını yitirdi

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı. Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

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