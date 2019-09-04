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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş ve çok zor şartlar altında bile inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız"- "Sivas'taki tarihi toplantıda doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Milli Mücadelemizin bu ilk temsilcilerini saygıyla yad ederken Sivas'taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş ve çok zor şartlar altında bile inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü kutlama programına katılarak vatandaşlara hitap etti.

Meydanda bulunanları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "İstiklal Harbimizin en kritik dönemeçlerinden olan Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması ve milletin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi minnetle anarak, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümlerini her sene büyük bir coşkuyla kutlayan siz değerli hemşehrilerimi canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bayrağını ve istiklalini koruyabilmek için nice kereler çetin imtihanlardan geçmiş ve çok zor şartlar altında bile inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensuplarıyız. Tarihimizin en derin izlerini hafızalarımıza kazıyan dönemlerden biri de şüphesiz Milli Mücadele yıllarıdır. İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Milli Mücadele'nin işaret fişeği burada atılmış, dönemin şartlarında daha emniyetli bir yer tespit edilemediğinden Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Dolayısıyla Sivas, Milli Mücadele'nin ve cumhuriyetin ilk merkezidir. Tam bir asır önce bugün yurdun dört bir tarafından gelerek Sivas Kongresi'ne iştirak eden delegeler, burada milli bir duruş sergilemişlerdir. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceğini, birbirine sımsıkı kenetlenerek mücadeleye hazır olduğunu bütün dünyaya yine buradan ilan etmişlerdir."

- "Sivas'taki kararlılığı kaybetmediğimizi tekrarlamak istiyorum"

Sivas Kongresi denilince göz önüne tarihi bir fotoğraf geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O fotoğrafta Gazi Mustafa Kemal ile birlikte kimler vardı? Sivas Kongresi'ne kimler iştirak etmişti? O gün İstanbul, temsilcisiyle burada mıydı? Evet buradaydı. Bursa, temsilcisiyle burada mıydı? Evet buradaydı. Aydın, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, burada mıydı? Evet buradaydı. Çorum'dan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, Eskişehir'den Erzincan'dan, Niğde'den, Nevşehir'den, Kayseri'den Diyarbakır'dan, Antep'ten, Hakkari'den, Samsun'dan gelen delegelerin hepsi burada mıydı? Evet buradaydı. Sivas'taki tarihi toplantıda doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatan temsil ediliyordu. Bir asır sonra aynı mekanda Milli Mücadelemizin bu ilk temsilcilerini saygıyla yad ederken Sivas'taki heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmediğimizi de tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Sivas'ın tarihte "sultan şehir" olarak anıldığını ve tarihte önemli bir yönetim merkezi olduğunu anımsatarak, "Hititler zamanından itibaren daima devrinin en önde gelen merkezleri arasında yer alan Sivas, Danişment, Eretna ve Selçuklu devletine başkentlik yapmıştır. İşte bu Sivas 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca da Milli Mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Gazi Mustafa Kemal ve Amasya Genelgesi'nde imzası bulunan paşalar, Anadolu'nun bilvücuh, en emin mahalli olan Sivas'ta, milli bir kongrenin toplanması kararını vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın o tarihin şartlarında sadece jeopolitik konumundan dolayı değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin şehir olarak tercih edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü Sivas her zaman vatan sathında milli refleksi kuvvetli insanların yaşadığı şehir olarak öne çıkmıştır. Sivas'ın, 'Vilayet-i Anadolu' olarak anılmasına sebep olan özelliği, milletimizin bekasını tehdit altında gördüğü an şahlanmasıdır. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu topraklar kadim tarihi boyunca kimleri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün olmuş Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet misafiri olmuş Sivas'ın. Gün olmuş İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat burada nefeslenmiş. Gün olmuş ilay-ı kelimetullah uğruna yurdundan ayrı düşen Abdülvehhap Hazretleri gibi bir gaziyi bağrına basmış, gün olmuş İzzettin Keykavus gibi bir sultanı kucaklamış. Gün olmuş Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak niyetiyle Sivas Kongresi'ni tertipleyenler için en emin belde olmuş. Gün olmuş Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan göçüp gelen muhacirlere gönlünün kapılarını açmış, gün olmuş Aşık Veysel gibi bir halk ozanını, gün olmuş Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğit dava adamını doğurmuş. Sivas işte tüm bu özelliklerini her daim korumuştur ve halen de korumaktadır."

(Sürecek)



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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:23
  1. Cumhuriyet Meydanı
  2. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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