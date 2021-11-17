Sivas köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sivas köftesi tarifi

Sivas köfteni en önemli özelliği kıyma halinde etin bir gün boyunca dinlendirilmesidir. Peki Sivas köfte nasıl yapılır? İşte Sivas köftesi tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Malzemeleri

1 Kg et

Tuz

Domates

Kırmızıbiber

Sivri Biber

Yapılışı

1 Kg sığır etini (tercihen düve eti, koyunun karın etleri de olabilir), akşam doğrayın ve tuzlayın. Bu eti ertesi gün öğleye kadar bekletin. Ardından kıyma makinesinde çekin. Serin bir yerde veya buzdolabının alt raflarında 24 saat daha bekletin. Sonrasında yeniden çekin. Sivas köftesini kış mevsiminde hazırlıyorsanız ete, bayat 2 dilim somun ekmeğinin içi ekleyin. Yaz mevsiminde yapıyorsanız biraz un ve kırmızıbiber koyun. Un ve kırmızıbiberin miktarı köfteye konulacak tuz kadar olmalı. Köfteler, 5-6 cm çapında ve kalınlığı da 0.5 cm kadar olur. Korlaşmış odun ateşi üzerinde ızgarada pişirin. Izgara edilmiş sivri biber ve domatesle pide üzerinde servis yapın. Afiyet olsun...