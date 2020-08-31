Sivas İl Özel İdare ekipleri Giresun'un Dereli ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından hayatın normalleşmesi için yapılan çalışmalara Sivas İl Özel İdaresi ekipleri de destek veriyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından hafriyat kaldırılırken, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.



Sivas İl Özel İdaresi 9 treyler çekici, 7 greyder, 4 kanal kazıcı, 4 ekskavatör, 15 damperli kamyon ve 4 pikap ile bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede incelemede bulunan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, ülkenin neresinde doğal afet yaşanırsa ekiplerin tam donanımlı halde hizmet için beklediğini belirtti.



Devletin gücü ve kurumların imkanları ile Giresun'un yanında olduklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, mülki idare amirlerimiz, yöneticilerimiz, ekiplerimiz tüm imkanları seferber ederek, normal hayata dönüş için çalışmaktadır. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Dereli'nin yaralarını el ele vererek saracağız. Devletimiz güçlüdür, dirayetlidir. Yaşanılan üzücü olayların en kısa zamanda unutturulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Dereli halkı başta olmak üzere selden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, her türlü afet ve musibetten ülkemizi, milletimizi muhafaza etsin."