Günlük hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. MGM internet sitesinden saatlik ve 5 günlük hava durumunu öğrenebilirsiniz. Her hangi bir çalışma programı yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu dikkate almak durumunda. Bu nedenle plan yapacaklar Sivas hava durumu için Meteoroloji’nin hava durumuna bakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Meteoroloji üzerinden Sivas anlık hava durumu da öğrenilmekte. Sivas anlık hava durumuna göre sıcaklık 24 derece olurken, az bulutlu bir hava hakim olurken nem oranı ise yüzde 18.

Sivas ilçeleri hava durumu

İşte Sivas Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara hava durumu Meteoroloji raporu.

Sivas hava durumu Meteoroloji raporu için tıklayınız