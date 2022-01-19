Sivas dâvâsı da yeniden görülsün

YAVUZ SELİM İSTANBUL

28 yıldır suçsuz günahsız yere cezaevinde çile dolduran Sivas mazlumlarının yeniden hakim karşısına çıkması gerektiğini vurgulayan hukukçular ve sivil toplum temsilcileri Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Şike gibi davaların yeniden görülmesini örnek gösteriyor. Ergenekon Terör Örgütü Davası, Balyoz Darbe Planı Davası, Askeri Casusluk Davası, Şike Davası’nda yeniden yargılama yoluna gidilerek tutuklu ve tutuksuz sanıkların durumunun yeniden değerlendirilerek hemen hemen tamamının tahliye edilmesine değiniliyor.

Kuran: Yargı harekete geçmeli siyasiler kararlı olmalı

Sivas mazlumlarını 28 yıldır zindanda tutan belge ve ithamların hiçbirisinin Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki delillerden daha güçlü olmadığına dikkat çeken Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı Av. Mustafa Kuran, “Sivas Davası’nda verilen müebbet kararlarının çok ağır olduğunu herkes kabul ediyor. Delillerin bu cezayı gerektirecek ölçüde olmadığını maşeri vicdan kabul etmiştir. Davanın yeniden görülmesinde fayda vardır. Adaletin tecellisinde cezaevinde olanların mağduriyetlerinin izalesi zımnında mutlak manada yeniden görülmesi, yeni deliller karşısında mahkemenin bunu değerlendirmesi gerekir” dedi. Hukukçu Kuran, “Siyasilerin de bu mevzuda kararlı olmalarında fayda mülahaza ediyorum. Mahkemede tek taraflı olarak kararın verildiği açık ve nettir. Bu davada kararın olayın hemen evvelinde değil, 28 Şubat sürecinde verilmiş olması da manidardır. Menfi havanın tesiri altında verilmiş Sivas Davası kararlarının düzeltilmesi adına hukuken, vicdanları rahatlatmak için yerinde olacaktır” şeklinde konuştu.

Avukat Kuran, “Davanın yeniden görülmesi için yeni delillerin bulunması karşısında mahkemenin yeniden dosyayı yeniden gündeme alması ve duruşma yapması zaruridir. Burada yeni belge, yeni deliller fazlasıyla vardır” sözlerini sarf etti.

Kaya: Mağduriyetlere bir an evvel son verilsin

Sivas davasındaki idam ve müebbet kararlarının 28 Şubat sürecinde verildiğine değinen Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya, “Sivas davasının başlangıcından itibaren, gözaltılarla başlayıp dava sürecine dönüşen, daha sonra DGM’deki kararın bozulması ve bütün bu sürecin tamamı baştan itibaren hukuksuzluklarla doluydu” dedi. Rıdvan Kaya, “Mahiyeti hakkında şüpheler bulunan, olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili hâlâ tartışmaların olduğu bu olayda buna rağmen adeta intikam mantığıyla hareket edildiği herkesin malumudur. Sivas davası 28 Şubat’ın bir yansımasıdır. Başından sonuna kadar hukuksuzlukların yaşandığı Sivas davası 28 yıl sonra yeniden görülmeli ve mağduriyetler giderilmelidir” ifadelerini kullandı. Sivas olaylarını tabuya dönüştürme gayretinin yersiz olduğunu belirten Kaya, şunları söyledi: “28 yıldır zaten yaşanan acıların hepsi büyük mağduriyetler oluşturdu. İnsanların cezaevinden cenazeleri çıkmaya başladı neredeyse. Bu hukuksuzlukla bir an önce Türkiye’nin yüzleşmesi gerekmektedir. Geçmişe dönük birçok konu tartışılıyor. Dersim, 12 Eylül, özeleştiri ve yüzleşme süreçleri yaşanırken, 28 Şubat’ta verilen kararlar masaya yatırılıyorken Sivas Davası’nda fanatik bir kesimin estirdiği korkudan dolayı dosyanın raftan inmemesi tarihe geçecek hukuksuzluktur.”

Kaya, “28 Şubat’ın failleri dahi artık yargılandı ve cezaevinde. Ama o faillerin yol açtığı hukuksuzluklar hala insanları mağdur ediyor. 28 Şubat’ın darbe olduğunu kabul ediyorsak, 28 Şubat sürecinde verilen Sivas Davası kararının da hukuksuz olduğunu kabul edip mağduriyetlerin giderilmesi konusunda adım atılması gerekmektedir. Geciken adalet adalet değildir denilir ama bu davada hiç olmazsa yaşanan mağduriyetlere son verilsin ve bu insanların ve ailelerinin daha fazla mazlumluk yaşamaması için adım atılması talebimizdir” diye konuştu.