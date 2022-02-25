Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “iç denetçi” alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını 25.02.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. (Postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Adresi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi Kampüs/SİVAS
Telefon: 0 346 487 13 61
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız