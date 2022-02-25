  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak
Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 1 (bir) dereceli iç denetçi kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında naklen atama yoluyla “iç denetçi” alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 13:59:00 -
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iç denetçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını 25.02.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir. (Postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru Adresi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi Kampüs/SİVAS

Telefon: 0 346 487 13 61

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay