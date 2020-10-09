Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 55 ülkeden öğrenciyi ağırlayacak

Yıldırım, 55 ülkeden yaklaşık bin yabancı öğrenciye eğitim verileceğini belirterek, “bu yıl ilk kez Ürdün, Etiyopya, Çad, Gana, Cibuti, Tanzanya, ABD, Hollanda, Kamerun, Kenya, Kırgızistan, İsviçre, Belçika, Avusturya gibi ülkelerden de yabancı öğrenci aldık. Önümüzdeki yıllarda hem yabancı öğrenci sayısını hem de ülke çeşitliliğini artırmayı planlamaktayız” dedi. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Maarif Vakfı’yla protokol imzaladıklarını anımsatan Yıldırım, protokol çerçevesinde bu okullardan mezun olan yaklaşık 300 öğrencinin Cumhuriyet Üniversitesine kaydının yapılacağı bilgisini de verdi.