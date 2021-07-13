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Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 14:10:00 -
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 22 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri alınacak.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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