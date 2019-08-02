Sivas Belediyespor’dan sessiz prova TFF 2.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Afyon kampında TFF 3. Lig takımlarından Sultanbeyli Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıktı. Zevkli ve çekişmeli geçen müsabaka golsüz tamamlanırken, her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.

Diğer yandan yeşil-beyazlı kulüp, Afyon kampında 3 hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor.

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