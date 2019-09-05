Sivas Belediyespor’da neşeli idman Türkiye Futbol Federasyonu 2.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında deplasmanda konuk olacağı Bodrum Belediyespor Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde teknik direktör Namık Altunsoy ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcuların antrenmandaki performansları beğeni toplarken, futbolcuların neşeli oldukları da gözlerden kaçmadı.

Sivas Belediyespor ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor arasında 8 Eylül Pazar günü Bodrum İlçe Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.30’da başlayacak.

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