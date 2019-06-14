Sivas Belediyespor’da Altunsoy dönemi

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, Teknik Direktör Namık Altunsoy ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Harun Budaklı, 2. Başkan Taner Karabal, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Hakan Genç, Transfer Komitesi Başkanı Kenan Karataş, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Arkın ve spor medyasının temsilcileri katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Hakan Genç, anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi olarak yeni sezonu başarıyla geçirebilmek adına çeşitli çalışmalarda bulunmaktayız. Bu anlamda daha önce şehrimizde de futbol oynamış, çeşitli kulüplerde başarılı bir şekilde görev almış olan Namık Altunsoy 1+1 opsiyonlu kulübümüzde olmak üzere, hocamızın ekibinde bulunan 4 kişi, toplamda 5 kişilik ekiple Sivas Belediyespor’a hizmet etmek üzere anlaşma yapmış bulunmaktayız. Hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Budaklı: “Sivas’ı başarıyla temsil edeceğiz”

Kulüp Başkanı Harun Budaklı ise, Namık Altunsoy’un Sivas Belediyespor’u en iyi şekilde çalıştıracağını vurgulayarak, “Geçmişte oyunculuk yapan kıymetli Namık hocamızla beraber sözleşmemizi yapıyoruz. İnşallah 2019-2020 sezonunda kulübümüz ismini Sivas’a yakışır şekilde temsil edecektir. Anlaşmamız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Altunsoy: “Takımı daha iyi yerlere taşıyacağız”

Teknik Direktör Namık Altunsoy da, Sivas Belediyespor’da bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, “Tanıdığım bir şehirde, bildiğim bir ortamda bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Bizi bu göreve layık gören yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Sivas Belediyespor kupada ve 2. ligde bulunduğu sürede markalaşma adına ciddi anlamda mesafe kat etti. Bizim amacımız bu güzel şehirde, bu güzel takımı daha iyi yerlere taşımak olacaktır. İnşallah biz çıtayı daha yükseğe çıkaracağız. Belirlemiş olduğumuz bir hedefimiz var. Öncelik bu şehre yakışan, heyecan veren, coşkulu bir futbol oynamak. Birinci hedef küme düşmemek, ikincisi Play-Off oynamak, üçüncüsü de şampiyon olmak. Biz son iki hedefi yakalamak için emeğimizi ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.

“Nereye ihtiyaç varsa oraya transfer yapılacak”

Transfer çalışmalarını başlattıklarını belirten Altunsoy, “Transfer komitemiz iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah kısa sürede belli olacaktır. Tabii dışarıdan da görüştüğümüz oyuncularımız var. Transfer edeceğimiz oyuncu sayısında, oynayacağımız sistem konusunda transfer komitemizle ortak bir şekilde hem fikir olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk amacım burada bulunmamızda emeği geçenleri mahcup etmemek. Kulübümüzde başarı için uygun bir ortam var. Tesisleri gördük, şartları konuştuk, başarılı olmamak için hiçbir engel yok diye görüyoruz. İnşallah kuracağımız takımla, oluşturacağımız aile ortamı ile Sivas Belediyespor’da, Sivaslı sporseverlere canlı, heyecanlı, coşkulu futbol izleterek bu takımın daha üst liglere çıkmasını sağlamak hedefindeyiz. Sivas Belediyespor Kulübü profesyonelleşme adına mesafe kat etmiş bir kulüp. Birçok maçları izledim. İç transferlerimizi şekillendiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla özellikle çok gol yiyen bir görüntüsü var kulübümüzün. Defansı bir onarmamız lazım. Öncelik olarak transfere defanstan başlayacağız. Zaten ben çalıştığım kulüplerde de geriden başlayıp, öne doğru giden bir transfer çalışmasını tercih ettim, sonuçta verdi. Çok fazla bir transfer yapmayı düşünmüyoruz, sayısal olarak. İç transferdeki arkadaşlarla anlaştıktan sonra şablonu oturtacağız. Nereye ihtiyaç varsa oraya transfer yapacağız” dedi.

“Kampımız 5 etaplı olacak”

Kamp programı hakkında bilgi veren Altunsoy, 5 etaplı kamp yapacaklarını dile getirerek, “İlk önce deneme etabı gibi bir kamp yapacağız. Ayın 7’si ile 11’i arasında Sivas’ta daha çok 1996 ve üzeri doğumlulara hitap eden bir seçme yapacağız. Bu seçmeye katılmak isteyenlere kapımız açık. Buradan kulübümüze çıkabilecek yetenekli arkadaşları değerlendirmek istiyoruz. Daha sonra 12 Temmuz’da birinci ve ikinci etabı Sivas’ta olmak üzere bir başlayan programımız var. Üçüncü etabı kamp ve hazırlık maçları programı, dördüncü etabı tekrar Sivas’ta olacak ve ondan sonra lige hazırlanacak şekilde program yaptık” şeklinde konuştu