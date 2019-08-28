Sivas Belediyespor’a oyun kuralları anlatıldı
TFF 2.28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:24
TFF 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’a 2019-2020 sezonu öncesi yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.
2019-2020 futbol sezonu öncesinde FIFA’nın almış olduğu kararlar ve talimatlar doğrultusunda Sivas Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Mustafa Muammer Tokat, Sivas Belediyespor Futbol A takımı ve teknik heyete uygulanacak oyun kuralları ve ihlalleri ile ilgili seminer verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde, Merkez Hakem Kurulu Ulusal Eğitimcisi Mustafa Muammer Tokat tarafından gerçekleştirilen seminerde; değişen ve gelişen oyun kuralları, yönetmelik ve cezalar hakkında teknik heyet ve futbolcuların bilmesi gereken konular anlatıldı.
Seminerde teknik heyet ve futbolcular, merak ettikleri soruları sorup öğrenme fırsatı da buldular.
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