  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti
Aktüel

Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:23:40 -
Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından CEM Vakfı Sivas Şubesine cenaze nakil aracı hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cem Vakfı Sivas Şubesi'nin cenaze nakil aracı eksikliği, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleriyle giderildi.

Cem Vakfı Sivas Şubesini ziyaret eden Bilgin, vakıf üyelerine cenaze nakil aracının anahtarını teslim etti.

Araç tesliminde konuşan Bilgin, "Geçmiş dönemde Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracının temini noktasında bir çalışmamız vardı. Pandemi dolayısıyla aracın gelmesi biraz gecikti ve bugün cenaze nakil aracımızı Cem Vakfımıza teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirde yaşayan herkesin kendini güvende hissettiği, her sorununun rahatça çözülebildiği ve her derdini rahatça anlatabildiği bir belediye anlayışı ile çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"350 bin kişiye eşit, adil, hakkaniyetle hizmet götüreceğiz dedik. Bu noktada bugün Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracımızı da teslim ettik. Eser, proje sadece binadan, büyük projeden ibaret değil. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda her noktaya dokunacağız. Bina da yapacağız, yollar da açacağız, köprüler de inşa edeceğiz ve bunun yanında sosyal belediyeciliğin gereği olan insanımızın gönlünü hoş tutacak gönlünü ısıtacak her konuda yapılacak hizmetleri de takip edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na suikast iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yalan haberle CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmaya çalışan Oda TV'nin suikast iddialarına..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor
Siyaset

Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandeminin ilk gününden beri süreci şeffaflıkla yürüterek gün be gün koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaş..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay