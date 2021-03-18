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Ekonomi Sivas Belediye Başkanlığı, boş arsalarını ekonomiye kazandırıyor
Ekonomi

Sivas Belediye Başkanlığı, boş arsalarını ekonomiye kazandırıyor

Mülkiyeti Sivas Belediyesi’ne ait arsalar Belediye Encümen kararları uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince ayrı ayrı satılarak ekonomiye kazandırılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:19:00 -
Sivas Belediye Başkanlığı, boş arsalarını ekonomiye kazandırıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Belediye; Klavuz, İşhan, Esenyurt, Alibaba, Emek ve Gökçebostan’da bulunan taşınmazlarını 144 bin ile 3 milyon 308 bin TL fiyat aralığında ayrı ayrı satışa sundu.

30.03.2021 tarih ve saat 16:00 ihalesi gerçekleştirilecek satışlar Sivas Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.

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