Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilgin, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam, "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Bilgin, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ile spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, "Anadolu Ajansının uzun yıllardır yapmış olduğu, yılın fotoğrafları oylamasına katıldık. 3 kategoride oy kullandık. Bu tip çalışmalar, hem sahadaki motivasyonun artması hem de güzelliklerin tüm dünya kamuoyuna yayılması noktasında önemli organizasyonlar." dedi.