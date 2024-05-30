Siteye girenler şaşırdı! İnternetin dev arşivine siber şok

Ancak son birkaç gündür Internet Archive’a ve Wayback Machine’e erişimde sorunlar yaşanıyordu. Neden böyle bir şey olduğu kullanıcılar tarafından merak edilirken organizasyondan açıklama geldi.

Siber saldırı nedeniyle Internet Archive’a ve Wayback Machine’e erişilemedi

Dün paylaşılan bir blog gönderisi yoluyla yapılan açıklamada, platformun siber saldırı altında olduğu ifade edildi. Organizasyon, 3 gün boyunca DDoS saldırılarına maruz kaldığını ifade etti. Geçen hafta sonu X üzerinden yapılan bir paylaşımda kötü niyetli kişilerin saniyede on binlerce yanlış bilgi talebi yaptığı ve kesintilerin yaşandığı belirtilmişti.

Salı günü yapılan açıklama ise saldırıların siteyi hedeflemeyi bırakmadığını ve bu yüzden kullanıcıların erişim sorunları yaşamaya devam ettiğini gösterdi. Neyse ki gelen açıklamada sitedeki verilerin etkilenmediği ifade edildi. Yani tüm arşiv zarar görmeden duruyor. Saldırıların kim tarafından yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi yok.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda siteye girmeye çalıştığımızda herhangi bir sıkıntı göremedik. Arşivlere de ulaşılabiliyor. Saldırının bitip bitmediği konusunda organizasyondan gelen yeni bir açıklama yok.