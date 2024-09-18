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Gündem Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı
Gündem

Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:36:00 -
Site otoparkından çıkanlar dehşete düşürdü! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca, mermi ve sahte plaka ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'ndeki bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca, mermi ve sahte plaka ele geçirdi.

Ele geçirilen materyalle ilgili kapsamlı çalışma yapan ekipler, "silah ticareti" ve "uluslararası casusluk" faaliyetleriyle bağlantılı olduğu anlaşılan 6'sı yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların ikamet adreslerini ve kullandıkları araçları belirledi.

Adreslerde ve araçlardaki aramalarda ise 24 tabanca, 164 fişek ve 1 sahte plaka ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

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