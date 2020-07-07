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Medya

Sistemleri alev aldı! Tele1'de yayın tamamen durdu

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni 'ABD şaklabanı' Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından, sistem odasında çıkan yangın nedeniyle Tele1'in yayınının durduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:49:00 -
Sistemleri alev aldı! Tele1'de yayın tamamen durdu

Tele1'in sistem odasında çıkan yangın nedeniyle yayının durdurulduğu bildirildi.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen ve RTÜK tarafından ceza alan Tele1'de çıkan yangın nedeniyle yayına bir süre ara verildi.

"Yayını sürdüremiyoruz"

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni 'ABD şaklabanı' Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sistem odamızdan çıkan küçük bir yangın ve bunun yol açtığı arıza nedeniyle Tele 1 yayınını sürdüremiyoruz. Sorunu çok kısa sürede gidereceğiz. Başka bir nedeni yok, dostlarımız endişelenmesin.'' ifadelerini kullandı.

Halk TV ile birlikte ceza almışlardı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan kararla Halk TV ve Tele 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmişti. Program durdurma yerine yayın cezası verilmesi nedeniyle iki televizyon kanalının ekranlarının 5 gün kararacağı bildirilmişti.

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