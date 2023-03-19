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Gündem Sistemden haberi yok akıl veriyor! Atilla Kıyat fena madara oldu
Gündem

Sistemden haberi yok akıl veriyor! Atilla Kıyat fena madara oldu

28 Şubat özlemi ile yanıp tutuşan amiral eskisi Atilla Kıyat, muhalefet tarafından hain ilan edilen Muharrem İnce ile Sinan Oğan'dan adaylıklarını çekmelerini istedi. Kıyat'ın paylaştığı mesajda daha sistemden haberi olmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 19:04:00 -
Sistemden haberi yok akıl veriyor! Atilla Kıyat fena madara oldu

Amiral eskisi, 28 Şubat'ın hasreti ile yanıp tutuşan darbeci Atilla Kıyat, Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylığını açıklayan ve muhalefet tarafından oyları bölmekle suçlanıp hain ilan edilen Muharrem İnce ile Sinan Oğan'a "adaylıklarınızı çekin" çağrısında bulundu.

Kıyat, çağrıyı sosyal medya hesabından yaptı.

Seçilecek cumhurbaşkanının ülkeyi 5 yıl yöneteceğinden habersiz Atilla Kıyat, mesajında, "Sayın İnce, Sayın Oğan; sizlerin bu ucube sistemi değiştirmek istediğinize adım gibi eminim." dedikten sonra, cehaletini şöyle ortaya koydu:

Ama adaylıklarınız, değiştirmek istediğiniz sistemin bir dört yıl daha devamı riskini doğuruyor. Sizler bunu görecek deneyim, akıl ve vatan sevgisine sahipsiniz.
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