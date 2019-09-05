0553 313 94 23

Sistem revizyonunda önemli başlık! Bakanlara 'Meclis nöbeti' geliyor

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin aksayan yönlerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni sistemin röntgeni çekildi. Çözüm önerileri arasında bakanların her hafta Meclis’te nöbet tutması, komisyon toplantılarına mutlaka katılması gibi başlıklar da bulunuyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:46
Sistem revizyonunda önemli başlık! Bakanlara 'Meclis nöbeti' geliyor

Temmuz ayında bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin aksayan yönlerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Oktay, AK Parti’nin pazartesi günü yapılan MYK toplantısında çalışmaları uzun bir sunumla anlattı. Sunum öncesinde MYK üyelerine sistemin işleyişi ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili üç büyük kitap ve bir de kitapçık dağıtıldı.

Sistemin eksikliklerin tespit edilmesi için anket yapıldı. Vatandaşa sistemin aksayan yönlerinin neler olduğu ve şikâyetleri soruldu. Aynı anket bürokraside de tekrarlandı. Yapılan çalışmalarda, verimliliğin düştüğü, bürokrasinin artma eğilimde olduğu ve tabandan gelen problemlerin çözümünden uzaklaşıldığı gibi başlıklar tespit edildi. Bu çalışmalar sırasında bakanlıklarda resmi veriler de incelendi. CİMER’e gelen talep ve şikâyetler kategorilerine göre ayrılarak tarandı ve bu konuda bir veri tabanı oluşturuldu. Sistemle ilgili sadece olumsuzluklar değil, olumlu bulunan alanlarla ilgili de rapor hazırlandı.

Taşrada uyum daha hızlı

Çözüm önerileri arasında bakanların her hafta Meclis’te nöbet tutması, komisyon toplantılarına mutlaka katılması gibi başlıklar da yer alıyor. Ayrıca bakan yardımcılarının yetkilerinin artırılması ve bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlayacak sorumlu bir bakan yardımcısının görevlendirilmesi formülü tartışılıyor. Bunun yanı sıra, yasa yapma sürecine parti grubu ve milletvekillerinin daha fazla katılması ve milletvekillerinden gelen önerilerin dikkate alınması da gündeme gelen diğer başlıklar.

Yeni sistemle ilgili yapılan ankette, yaşanan aksaklıkların yüzde 80’inin yasal ya da anayasal eksikliklerden değil, uygulamadan kaynaklandığı tespiti yapıldı. Ayrıca, taşra teşkilatlarının yeni sisteme daha kolay adapte olduğu, merkezi yönetimde ise problem yaşandığı, verimliliğin düştüğü, imza ve karar süreçlerinin ise daha da yavaşladığı belirtildi. Toplantıda bazı MYK üyelerinin, çalışmada daha çok yasama ve yürütme ayağına odaklanıldığı ancak yargı ayağının eksik kaldığını gündeme getirerek, yargıda yaşanan sorunların da kendilerine mal edildiğini bu nedenle sistemin yargı yönünün de ele alınması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Çalışma Ekim başında duyurulacak

Yeni sistemin revizyonunu içeren hazırlıklar, ekim ayının başında kamuoyuna açıklanacak ve yasama, hükûmet, Cumhurbaşkanlığı bağlamında yapılacak düzenlemeler listeler hâlinde duyurulacak. Öte yandan, kamuoyuyla paylaşılmak üzere bir mini kitapçık hazırlandığı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitapçığın içe-riğinin dar tutulduğunu belirterek, daha geniş bir kitapçık hazırlanmasını istediği öğrenildi.

(Türkiye)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:46
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Meclis
  4. nöbet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
    1. Sodalı ayranın bilinmeyen faydaları
    2. Meteoroloji birçok il için yağış..
    3. 4 ilde 5 dev yatırıma proje bazlı..
    4. Çankırı Karatekin Üniversitesi..
    5. O ülkede büyük şok! Feci olay
    6. Sistem revizyonunda önemli başlık!..
    7. Abdullah Mursi kimdir? Muhammed..
    8. Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret..
    9. Abdullah Gencer kimdir? Abdullah..
    10. Trump, Ruhani ile görüşmeye yeşil ışık..
    11. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek..
    12. 05.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Başkent’te saman yüklü kamyon alev..
    14. ABD'de Demokrat başkan aday adayları..
    15. Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
    16. Başkentte saman yüklü kamyon yandı
    17. ABD'nin gözaltına aldığı göçmen..
    18. Yemen hükümetinden "ayrılıkçı güçlerle..
    19. Suudi bakan ile Ortodoks din adamı..
    20. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden..
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Erdoğan tarih vermişti! Gitmelerinden başka çözüm yolu yok
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz
    Kılıçdaroğlu'ndan olay 'S-400' açıklaması: Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz