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Yerel Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!
Yerel

Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!

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Sistem hatası vatandaşı yaktı! 2011'de sattığı aracın vergisi faizle 50 bin liraya fırladı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Alaattin Erdoğan, sistemdeki vergi türü hatası nedeniyle yıllardır süren büyük bir mağduriyetin ortasında kaldı. 2008 yılında eşinin üzerine aldığı kamyonet sınıfındaki aracı 2011 yılında "borcu yoktur" belgesi alarak satan Erdoğan, 2012'de vergi dairesine gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Emniyetin ruhsatta "kamyonet" olarak kaydettiği aracın, maliye sistemlerinde "panelvan" olarak işlenmesi sebebiyle vatandaşa haksız yere 5 bin liralık borç çıkarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Alaattin Erdoğan, 2008 yılında aldığı ve 2011 yılında sattığı kamyonet sınıfındaki aracın vergi dairesi sistemlerinde 'panelvan' olarak kayıtlara geçmesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Araç türü farkından kaynaklanan 5 bin liralık vergi farkının faizle 50 bin liraya ulaştığını belirten Erdoğan, yetkililerden yardım bekliyor.

Karasu ilçesinde ikamet eden Alaattin Erdoğan 27 Şubat 2008 tarihinde eşi Reziye Erdoğan üzerine SsangYong marka Actyon Sports model bir kamyonet satın aldı. 2011 yılında tüm vergi borçlarını ödeyip "borcu yoktur" belgesini alarak aracı Artvin'de yaşayan birine satan Erdoğan, 2012 yılında yapılandırma işlemleri için Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne gittiğinde sürpriz bir borçla karşılaştı. Emniyet müdürlüğü tarafından verilen ruhsatta 'kamyonet' yazan aracın, vergi dairesi kayıtlarında 'panelvan' olarak yer aldığı ve bu fark nedeniyle kendisine 5 bin lira vergi borcu çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"Ben bu parayı ödemedim, ödemem"

Aracın türünün evraklara hatalı işlenmesi sebebiyle borçlu çıkarıldığını ve bu duruma itiraz ettiğini dile getiren Alaattin Erdoğan, "27 Şubat 2008 tarihinde eşimin üzerine Ssang Yong isimli bir kamyonet aldım. 2011 yılında ise Artvin'e sattım. Vergilerini ödedim. Borcu yoktur kağıdını aldım. Sonrasında 2012 yılında maliyede bir yapılanma oldu. Bizde vergilerimizi yapılandırmak için Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne gittik. Araç eşimin üzerine olduğundan onun üzerine vergi olabilir diye 'Reziye Erdoğan adına ne var' diye sordum. Bana 'Reziye Erdoğan adına bir araç var, bu araçtan dolayı 5 bin TL borcunuz var' dendi. Emniyet müdürlüğü bana kamyonet olarak ruhsat vermiş, burada panelvan olarak geçiyor araç. Vergi borcu bu sebepten çıkmış. Ben bu parayı ödemedim, ödemem. Bunu ben yapmadım. Bu para bu güne kadar gelince 50 bin lira oldu" dedi.

"Kore şu ana kadar Türkiye'ye panelvan araç göndermedi"

Aracın satıldığı Artvin Vergi Dairesi'nin de hatanın düzeltilmesi için Gümrükönü Vergi Dairesi'ne yazı yazdığını belirten Erdoğan, "Şimdi burada Trafik Şubesi mi suçlu, Vergi Dairesi mi suçlu, ben mi suçluyum. Kore şokta... Kore şu ana kadar Türkiye'ye panelvan araç göndermedi. Biz şuan Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesi'ne hiç bir sebep olmadan 50 bin lira borçlu duruma düştük" şeklinde konuştu.

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