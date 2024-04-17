Sistem değişiyor! Hakemler artık yalan makinesine bağlanacak

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada sorun haline gelen hakem kararları artarak devam ediyor. VAR sistemiyle bu hataların önüne geçilmeye çalışılsa da bazı hatalar daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu kapsamda sunulan onca yeniliğin ardından şimdi de hakemlerin yalan makinesine bağlanması konusunda karar çıktı. Tüm dünyada konuşulan bu sistem ilk olarak o ligde uygulanacak. İşte detaylar...

VAR sistemiyle birlikte hakem hatalarını ve tartışmalarını en aza indirilmesi amaçlansa da gün geçtikçe hakem kararlarına olan güven tüm dünyada azalmış durumda.

Büyük bir taraftar ve yönetim baskısı altında görev yapmaya çalışan hakemler ile ilgili olay olacak bir karara imza atıldı.

VAR SİSTEMİ SORUNLARI ÇÖZMEDİ

VAR sistemi uygulanmaya başladığı günden bu yana kimi kararları takdir edildi kimi kararları ise büyük bir tartışmaya neden oldu. Bazı kulüplerin hakem ile VAR arasında konuşulanların açıklamasını istemesinin ardından o arada yapılan konuşmalar kamuoyu ile paylaşılma kararı alındı. Öte yandan Türkiye'de yeni bir kararla VAR odasına yabancı hakem getirildi.

UKRAYNA'DAN HAKEMLERE OLAY HAMLE

Hakemlerle ilgili tartışmaların önüne geçemeyen Ukrayna'da Futbol Federasyonu Başkanı Adriy Shevhenko hiç duyulmamış bir uygulama başlattı.

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HAKEMLER YALAN MAKİNASINA BAĞLANACAK

Ukrayna Futbol Federasyonu, hakemleri yalan makinesine bağlamaya başladı. Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek kişinin doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor.

Bu test esnasında hakemlere ne gibi sorular sorulduğu ise süreci olumsuz etkileyebileceği düşünülerek açıklanmıyor.

''TEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUZ''

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, yalan makinesi sistemiyle alakalı olarak, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz" Temiz bir sayfa açıyoruz" diye konuştu.