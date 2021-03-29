Türkiye’de bulunan denizlerde enerji kaynakları arayışında sismik araştırmalar kavramı son zamanlarda çok gündeme gelen bir kavram olmaya başladı. Sismik araştırmaların ne olduğunu merak eden vatandaşlar kelimenin ne olduğunu merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Sismik araştırma nedir ve nasıl yapılır?

Sismik araştırma, sismik dalgaların incelenmesi kapsamında yapılan çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. Genellikle sismik araştırma gemilerinin denizin derinliklerine inerek petrol, doğalgaz ve enerji kaynakları aramasına denir. Ülkemizde çeşitli sismik araştırma gemileri bulunmaktadır. Kanuni gemisi, Oruç reis, Yavuz sondaj gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Fatih sondaj gemisi sismik araştırma gemisi olarak sayılabilir.