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"Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazın sonu

Brezilya’da bir kadın, vaaz sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden aşağı itti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:18
"Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazın sonu

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde ünlü Papaz Marcelo Rossi, 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış töreninde vaaz verdiği sırada "Şişman kadınlar cennete giremez" ifadelerini kullandı. O anda güvenliği atlatarak aniden sahneye çıkan bir kadın, papazı sahneden aşağı itti. Sahneden düşen papazın yara almadığı belirtilirken, kadının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medyada izleyiciler tarafından yapılan paylaşımlarda, kadının "Şişman kadınlar cennete giremez" dediği için papazı sahneden ittiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:18
  1. brezilya
  2. sao paulo
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