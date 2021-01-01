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Yerel Şişli'de vatandaşlar sokağa döküldü
Yerel

Şişli'de vatandaşlar sokağa döküldü

Şişli’de bir binada çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:52:00 - 2021-01-01 12:54:40
Şişli'de vatandaşlar sokağa döküldü

Yangın, saat 11.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 6 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden çalışmaları izledi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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