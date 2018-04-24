Şişli'de korkutan yangın

Yangın, saat 17.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında çıktı. Binadan yükselen dumanların çevre ilçelerden de görüldüğü yangın, paniğe yol açtı.

Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bina içinden yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü.