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Yerel Şişli'de korkutan yangın
Yerel

Şişli'de korkutan yangın

Şişli'de çiçek ve plastik malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 03:54:00 - 2021-12-09 03:55:00
Şişli'de korkutan yangın

Yangın 00.30'da Şişli Esentepe Mahallesi Salih Tozan Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın deposunda çıktı. İddiaya göre içerisinde çiçek ve plastik malzemeleri olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı.

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Mecidiyeköy ve Şişli gruplarından itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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