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Yerel Şişli'de kaza yapan polis memuru şehit oldu
Yerel

Şişli'de kaza yapan polis memuru şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-23 07:00:00 -
Şişli'de kaza yapan polis memuru şehit oldu

Şişli'de göreve giden motosikletli polisler kaza yaptı. Önleyici Hizmetler Şübe Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu

Kaza, dün 22.30 sıralarında, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde meydana geldi. Polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet virajı alamayarak beton bloklara çarptı. Kazada, Bor ağır yaralanırken, motosiklette bulunan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bor, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Kaza anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli polis ekiplerinin tünel içinde gittiği sırada, Furkan Bor'un kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarptığı ve motosiklette bulunan iki memurun savrulduğu görüyor.

Şehit Polis Memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

 
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